A cidade de Michigan, em Indiana, recebeu 43 centímetros de neveFoto: Reprodução/Internet

Publicado 20/01/2024 16:17

Tempestades que, ao longo de duas semanas, transformaram estradas em armadilhas mortais de gelo, congelaram pessoas até a morte de Oregon ao Tennessee, nos Estados Unidos, e causaram quedas de energia em todo o país. Os reparos podem levar semanas para serem feitos, e a situação deve continuar em ambas as costas americanas neste fim de semana.

A chuva, a neve, o vento e as temperaturas extremamente baixas foram responsáveis por ao menos 55 mortes nos EUA nas últimas duas semanas, à medida que uma série de tempestades se espalhava pelo país. Escolas e estradas foram fechadas, e o tráfego aéreo ficou difícil.

Somente a previsão para a próxima semana aponta para temperaturas acima da média em quase todo o país, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Neve mais forte do que o previsto caiu em Nova York, Baltimore e Washington, na sexta-feira, 19. A cidade de Michigan, em Indiana, recebeu 43 centímetros de neve.

Os maiores problemas continuaram em locais duramente atingidos pelas tempestades no início da semana. Na Costa Oeste, o governador do Oregon declarou emergência em todo o Estado na noite de quinta-feira, quase uma semana após o início de uma tempestade de gelo devastadora.

Milhares de pessoas estão sem energia desde o fim de semana passado em partes do Vale Willamette, no Oregon, devido à chuva congelante.

"Perdemos energia no sábado e fomos informados ontem (sexta) que demoraria mais de duas semanas até que ela voltasse", disse Jamie Kenworthy, corretor de imóveis em Jasper, no condado de Lane.

Cerca de 90 mil consumidores permaneciam sem eletricidade na tarde de sexta-feira no Estado após tempestades consecutivas, segundo o site PowerOutage.

As escolas públicas de Portland cancelaram as aulas pelo quarto dia consecutivo em meio a preocupações com estradas congeladas e danos causados aos prédios. Escritórios do governo na cidade também foram fechados.

O gelo também foi um problema no sul do país. A neve e a chuva congelante adicionaram outra camada de gelo no Tennessee, na quinta-feira. Mais de 22,8 centímetros de neve caíram na região de Nashville desde domingo, quase o dobro da média anual.

As autoridades atribuíram pelo menos 17 mortes no Tennessee ao clima. Várias foram por acidentes de trânsito. No condado de Washington, um paciente em uma ambulância e uma pessoa em uma caminhonete morreram em uma batida frontal quando a caminhonete perdeu o controle em uma estrada coberta de neve.

A exposição ao frio também foi mortal. Um homem de 25 anos foi encontrado morto em uma casa móvel em Lewisburg, depois que um aquecedor tombou e desligou. "Havia gelo nas paredes lá dentro", disse o vice-chefe do condado de Marshall, Bob Johnson.

Kentucky relatou cinco mortes devido ao clima gelado. O governador Andy Beshear não deu maiores detalhes.

O frio no estado de Washington foi responsável por cinco mortes. As pessoas - a maioria delas supostamente sem-teto - morreram expostas ao frio em quatro dias na semana passada em Seattle, quando as temperaturas despencaram para bem abaixo de congelante

Duas pessoas morreram devido à exposição em Louisiana, onde as temperaturas em parte do Estado permaneceram abaixo de zero por mais de dois dias.

O frio quebrou tantas adutoras em Memphis que toda a cidade foi colocada em alerta para uso de água engarrafada ou fervida porque a pressão estava muito baixa, disse o serviço de água da cidade. Água engarrafada estava sendo distribuída em pelo menos dois locais na sexta-feira.

Em Jackson, Mississippi, autoridades estão investigando se os rumores nas redes sociais sobre uma possível falta de água durante a onda de frio levaram as pessoas a encher banheiras com água da torneira. O sistema de água na capital do Mississippi sofreu uma queda na pressão que fez com que as torneiras secassem temporariamente para milhares de consumidores na quarta e quinta-feira, embora o serviço tenha sido reestabelecido na sexta-feira.

Uma queda significativa nas doações de sangue levou a Blood Assurance, com sede em Chattanooga, Tennessee, a recomendar que mais de 70 hospitais em cinco Estados suspendessem cirurgias eletivas até quarta-feira, para permitir que a organização reconstruísse seus bancos. Em um comunicado de imprensa na quinta-feira, a entidade citou o clima e várias transfusões de sangue massivas nas 24 horas anteriores.

Aaron Robison, de 62 anos, tem ficado em um dos centros de aquecimento de Nashville e disse que o frio não teria incomodado quando ele era mais jovem. Mas agora, com artrite no quadril e tendo que depender de duas bengalas, ele precisava sair do frio

"Graças a Deus tem pessoas ajudando nas ruas. Isso é uma bênção", disse ele.

Na sexta-feira, mais ar extremamente frio estava chegando ao Meio-Oeste vindo do Canadá. Vários Estados estavam sob alerta, com os meteorologistas indicando que a sensação térmica de 34º C negativos poderia ser comum até a manhã de domingo.

Desde que o frio extremo começou na semana passada, mais de 60 vazamentos de petróleo e outros incidentes ambientais foram relatados nos campos petrolíferos Bakken, na Dakota do Norte. A sensação térmica de até 56,6º C negativos sobrecarregou os trabalhadores e os equipamentos, aumentando a probabilidade de acidentes.

A neve finalmente saiu de Buffalo, Nova York, na noite de quinta-feira, depois de enterrar partes da cidade e alguns subúrbios em um metro e meio de neve em cinco dias. O time de futebol americano Buffalo Bills renovou seu apelo por escavadores de neve na sexta-feira, oferecendo US$ 20 por hora para ajudar a cavar o Estádio Highmark antes do jogo dos playoffs divisionais de domingo contra o Kansas City Chiefs.

Os legisladores de West Virginia foram embora após uma breve sessão na sexta-feira porque não havia legisladores suficientes que conseguissem passar pelas rodovias cobertas de neve para ir votar projetos de lei.

Em Washington, a neve caiu suavemente e as ruas ao redor do Capitólio dos EUA ficaram em silêncio. As escolas fecharam novamente pela segunda vez em uma semana e o governo estava em um atraso de duas horas. O presidente Joe Biden recebeu os prefeitos de todo o país na sexta-feira e estava indo passar o fim de semana em sua casa de praia em Delaware.