Região de Guanajuato registrou 60 policias mortos em 2023, o maior indíce do México - Ulises Ruiz / AFP

Publicado 25/01/2024 08:52 | Atualizado 25/01/2024 08:53

Quatro polícias da cidade de Celaya, no estado de Guanajuato, no centro do México, morreram em um tiroteio com supostos criminosos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira, 25.

Os fatos ocorreram na noite de quarta-feira na rodovia que liga Celaya a Salvatierra, no distrito mais violento do México com o maior número de assassinatos em 2023, mais de 3.000. De acordo com a imprensa local, outras duas pessoas, aparentemente civis, morreram no tiroteio, mas isso não foi confirmado pelas autoridades.

Segundo a organização Causa en Común, Guanajuato também é o estado que mais registrou assassinatos de policiais em 2023, com 60. A região, que abriga um próspero centro industrial, tem sido abalada pela disputa entre cartéis pelo controle do tráfico de drogas e de combustíveis roubados.

Em dezembro de 2023, um comando armado invadiu uma fazenda em Salvatierra, durante um festa de Ano Novo, deixando 11 mortos. No dia 4 do mesmo mês, cinco estudantes de medicina foram encontrados mortos em Celaya.

Segundo dados oficiais, desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação antidrogas, mais de 420 mil assassinatos foram registrados no México.