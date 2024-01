EUA: autoridades de concorrência vão investigar investimentos em IA - Pixabay

Publicado 25/01/2024 16:50

As autoridades americanas de concorrência (FTC) anunciaram, nesta quinta-feira (25), que abriram uma investigação sobre "investimentos e associações" no setor da Inteligência Artificial (IA) generativa, que visa empresas líderes do setor, a começar pela OpenAI e seu principal investidor, a Microsoft.

O auge da IA generativa, há um ano, graças ao sucesso do ChatGPT, da OpenAI, deu origem a uma corrida desenfreada pelo desenvolvimento de programas capazes de produzir textos, sons e imagens a pedido do usuário.

A medida faz parte dos esforços das principais autoridades para garantir que a supervisão regulatória consiga acompanhar os desenvolvimentos em inteligência artificial e impedir que os grandes players excluam concorrentes em um campo que promete revoluções em vários setores.

"Nosso estudo esclarecerá se os investimentos e parcerias buscados por empresas dominantes representam riscos de distorção da inovação e minam a concorrência justa", disse Lina Khan, chefe da Comissão Federal de Comércio (FTC, sigla em inglês), em um comunicado.

Uma grande preocupação é que a inteligência artificial generativa, que permite a produção de conteúdo em nível humano em questão de segundos, requer uma enorme quantidade de poder de processamento, algo que as grandes empresas de tecnologia são quase únicas em fornecer.

A Amazon - por meio de sua divisão AWS -, além de Microsoft e Google são os maiores provedores mundiais de centros de dados baseados em nuvem.