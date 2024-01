Ministério da Energia da Ucrânia, Herman Galushchenko - AFP

A Ucrânia quer começar a construir quatro reatores nucleares em sua central de Khmelnytsky, no oeste, em 2024, para compensar a perda da unidade de Zaporizhzhia, a maior da Europa, ocupada desde março de 2022 pelas forças russas.

"Em 2024, deverá começar a construção de quatro novas unidades na central nuclear de Khmelnitsky", anunciou o Ministério da Energia em um comunicado.

O ministro da pasta, Herman Galushchenko, afirmou que o objetivo é "compensar as capacidades da central elétrica ocupada de Zaporizhzhia", no sul da Ucrânia, embora tenha dito estar convencido de que, cedo ou tarde, a instalação voltará ao seu controle.

A central elétrica de Zaporizhzhia, que antes da guerra produzia 20% da eletricidade da Ucrânia, foi bombardeada várias vezes e sofreu cortes de energia relacionados com os combates. Rússia e Ucrânia se acusam, mutuamente, de tentarem causar uma catástrofe.

A fábrica de Khmelnytsky está localizada no oeste, uma área relativamente segura, mas que ainda é alvo frequente dos ataques russos. Segundo o ministro Galushchenko, com os reatores adicionais, a central de Khmelnytsky poderia ser "a maior da Europa e ainda mais potente do que a de Zaporizhzhia".