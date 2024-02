Hangar desabou e matou três pessoas. Operações no Aeroporto de Boise não foram afetadas pelo acidente - Reprodução

Publicado 01/02/2024 12:22

Um hangar em construção em um aeroporto do estado de Idaho, nos Estados Unidos, desabou nesta quinta-feira, 1, deixando três pessoas mortas e nove feridas, de acordo com relatos das autoridades de Boise.

"Três pessoas morreram no local e nove ficaram feridas", informaram as autoridades da cidade em comunicado, acrescentando que cinco dos feridos estão em "estado crítico".

O acidente ocorreu em um hangar privado no aeródromo do Aeroporto de Boise, na capital de Idaho, oeste do país. O chefe de operações da divisão da cidade, Aaron Hummel, descreveu o incidente como "um colapso catastrófico de uma estrutura metálica em uma área de construção".

Uma investigação sobre a causa do colapso foi iniciada, indicou a cidade, também informando que as operações no Aeroporto de Boise não foram afetadas pelo acidente. O local foi declarado seguro e, segundo o comunicado emitido pelo governo local, "não existe ameaça ao público".

O aeroporto possui várias companhias aéreas que oferecem voos para 25 destinos nos Estados Unidos, incluindo San Francisco, Atlanta e Seattle, conforme o site do aeroporto.