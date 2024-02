Impacto gerou fortes chamas - Reprodução

Impacto gerou fortes chamasReprodução

Publicado 02/02/2024 07:43 | Atualizado 02/02/2024 08:21

Um pequeno avião caiu na quinta-feira (1º) em um parque de trailers em Clearwater, no estado da Flórida, e provocou várias mortes, anunciaram as autoridades locais.



"Posso confirmar que temos várias mortes, tanto no avião quanto dentro das casas móveis", disse Scott Ehlers, comandante dos bombeiros da cidade, Scott Ehlers.

fotogaleria

O acidente aconteceu às 19h (21h de Brasília), pouco depois de um aeroporto da região ter recebido um alerta procedente de um avião com problemas, informou Ehlers.Os bombeiros chegaram rapidamente ao Bayside Waters, o grande parque de trailers que foi atingido pelo avião, e conseguiram apagar as chamas.Pelo menos três casas sofreram incêndios e uma quarta recebeu um impacto direto do avião, segundo o comandante dos bombeiros. Os outros moradores do parque saíram ilesos.O avião de pequeno porte era um Beechcraft Bonanza V35 monomotor, informou a imprensa local, com base em informações da Administração Federal de Aviação (FAA). O piloto relatou uma falha no motor antes do acidente, segundo a agência.