Macky Sall, presidente do Senegal - Amanuel Sileshi / AFP

Macky Sall, presidente do SenegalAmanuel Sileshi / AFP

Publicado 04/02/2024 08:52

O presidente senegalês, Macky Sall, anunciou no sábado, 3, o adiamento por tempo indeterminado da eleição presidencial, marcada para 25 de fevereiro.



Em um discurso à Nação, Sall anunciou que revogou um decreto anterior que estabelecia a eleição presidencial para 25 de fevereiro, enquanto uma comissão parlamentar investiga dois juízes do Conselho Constitucional, cuja integridade no processo eleitoral foi questionada.

Adresse à la Nation du 3 février 2024. #MessageSn2024 pic.twitter.com/rpxkZUTuu2 — Macky Sall (@Macky_Sall) February 3, 2024 "Vou iniciar um diálogo nacional aberto, a fim de criar as condições para eleições livres, transparentes e inclusivas", disse Sall em seu discurso, sem informar uma data específica O anúncio foi feito horas antes do início da campanha eleitoral. Há 20 candidatos na disputa. O líder opositor Khalifa Sall convocou os senegaleses a "se levantarem" contra o adiamento das eleições.



A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) manifestou sua "preocupação com as circunstâncias que levaram ao adiamento das eleições" e pediu diálogo e um processo rápido para definir uma nova data para as eleições. "Vou iniciar um diálogo nacional aberto, a fim de criar as condições para eleições livres, transparentes e inclusivas", disse Sall em seu discurso, sem informar uma data específica O anúncio foi feito horas antes do início da campanha eleitoral. Há 20 candidatos na disputa. O líder opositor Khalifa Sall convocou os senegaleses a "se levantarem" contra o adiamento das eleições.A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) manifestou sua "preocupação com as circunstâncias que levaram ao adiamento das eleições" e pediu diálogo e um processo rápido para definir uma nova data para as eleições.

Os Estados Unidos pediram que o presidente defina com urgência uma nova data. "Reconhecemos as acusações de irregularidades, mas estamos profundamente preocupados com a alteração do calendário eleitoral presidencial", publicou na rede social X o Escritório de Assuntos Africanos do Departamento de Estado.