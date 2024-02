O navio Behshad está atracado em Djibuti, na África Oriental - Foto: Reprodução/Internet

O navio Behshad está atracado em Djibuti, na África OrientalFoto: Reprodução/Internet

Publicado 04/02/2024 22:18

O Irã emitiu um alerta neste domingo aos Estados Unidos sobre o potencial alvo de dois navios de carga, Behshad e Saviz, no Oriente Médio. O aviso ocorre após os EUA e o Reino Unido lançarem uma campanha massiva de ataques aéreos contra os rebeldes Houthi do Iêmen. Há um crescente desconforto do governo iraniano com os ataques dos Estados Unidos ao Iraque, à Síria e ao Iêmen, visando milícias apoiadas pela República Islâmica.

Neste domingo, os ataques dos EUA no Iêmen atingiram seis províncias do Iêmen controladas pelos rebeldes Houthi, incluindo Sanaa, a capital.

Os EUA afirmaram que os ataques atingiram arsenais de mísseis subterrâneos, locais de lançamento e helicópteros usados pelos rebeldes. Esses ataques foram uma espécie de retaliação pela morte de três soldados norte-americanos e pelo ferimento de dezenas de outros na Jordânia, ataques que aumentaram as tensões em todo o Médio Oriente e levantaram receios sobre uma crise regional.

Os navios citados pelo Irã, Behshad e Saviz, estão registrados como navios de carga comercial em uma empresa sediada em Irã, declarada pelo Tesouro dos EUA como fachada para a estatal Republic of Iran Shipping Lines (RISL). Os navios navegaram durante anos no Mar Vermelho, ao largo do Iêmen, suspeitos de servirem como posições de espionagem para a guarda revolucionária paramilitar do Irã

Na declaração do exército iraniano deste domingo, os navios são descritos como "arsenais flutuantes". O narrador descreve o Behshad como embarcação de apoio a uma missão iraniana para "combater a pirataria no Mar Vermelho e no Golfo de Aden".

Pouco antes do início da nova campanha de ataques aéreos dos EUA, o Behshad viajou para o sul, no Golfo de Aden. Agora está atracado em Djibuti, na África Oriental, próximo à costa de uma base militar chinesa no país. O Saviz está agora no Oceano Índico, perto de onde os EUA alegam que os ataques de drones iranianos visaram recentemente o transporte marítimo.

A declaração termina com um aviso sobreposto a uma montagem de imagens de navios de guerra dos EUA e uma bandeira americana. "Aqueles que se envolvem em atividades terroristas contra Behshad ou embarcações semelhantes colocam em risco as rotas marítimas internacionais, a segurança e assumem a responsabilidade global por potenciais riscos internacionais futuros", afirma o vídeo.

A 5ª Frota da Marinha dos EUA, baseada no Oriente Médio, recusou-se a comentar a ameaça.