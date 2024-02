Atual idade para a aposentadoria na Inglaterra é de 66 anos - Reprodução

Publicado 05/02/2024 14:18

A idade de aposentadoria no Reino Unido deve ser elevada para 71 anos até 2050 para manter o equilíbrio no sistema público de pensões, conforme estudo divulgado nesta segunda-feira (5) pela filial britânica do Centro Internacional de Longevidade (ILCUK, na sigla em inglês).

"A maioria dos países com uma classificação elevada" no índice de envelhecimento saudável deste centro de pesquisa, como o Reino Unido, "tem uma população que envelhece rapidamente", o que significa que diminui a proporção de pessoas com idade ativa (de 15 a 64 anos) em comparação com pessoas mais velhas.

No Reino Unido, "a idade de aposentadoria deveria ser fixada em 70 ou 71 anos, em comparação com os atuais 66, para manter o 'status quo' do número de trabalhadores por aposentado" que recebe uma pensão do Estado, segundo este estudo.

O Estado paga uma pensão no Reino Unido, que hoje chega a um teto de £ 203,85 (257,44 dólares, ou 1.287,20 reais na cotação atual) por semana. A maioria dos aposentados britânicos também recebe uma pensão privada.

Hoje, a idade de aposentadoria está fixada em 66 anos no país e deve aumentar para 67 entre 2026 e 2028, e para 68, a partir de 2044.

Embora o fato de se permitir que as pessoas trabalhem mais tempo seja uma solução para equilibrar o sistema de previdência, "pesquisas mostram que, aos 70 anos, apenas 50% dos adultos" podem trabalhar, observa o estudo do ILCUK.

Os pesquisadores do ILCUK pedem ao governo que se concentre mais na prevenção dos problemas de saúde, não apenas entre os idosos, mas também entre as pessoas em idade ativa, já que o Reino Unido viu disparar, desde a pandemia da covid-19, o número de pessoas inativas por doenças crônicas.