Maestro japonês Seiji OzawaAFP

Publicado 09/02/2024 09:46

O maestro japonês Seiji Ozawa, que conduziu orquestras de maior prestígio do mundo durante sua longa carreira, morreu em sua casa de Tóquio aos 88 anos, informou a imprensa nipônica.



O canal de televisão público NHK e outros meios de comunicação japoneses informaram que Ozawa morreu no dia 6 de fevereiro, vítima de insuficiência cardíaca.



O funeral foi realizado em caráter privado, apenas com familiares próximos, informou o jornal Asahi Shimbun.