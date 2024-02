Visão panorâmica da estação Gare du Nord, em Paris - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 09/02/2024 13:29

Um migrante morreu eletrocutado na quinta-feira (8) à noite, após subir no teto de um trem de alta velocidade Eurostar, que conecta a França com outros países europeus, na Gare du Nord, em Paris, informaram a Promotoria e uma fonte policial nesta sexta (9).

Por volta das 22h de ontem, um homem cruzou a via e subiu até o teto de um trem Eurostar estacionado, onde foi "eletrocutado" e morreu no local cerca de meia hora depois, relatou a fonte policial.

Depois de observar as imagens de videovigilância, os serviços policiais constataram que a vítima era um migrante, afirmou a mesma fonte, acrescentando que o estado do corpo impediu uma identificação mais precisa.

A Promotoria de Paris abriu uma investigação sobre o ocorrido.

Os trens Eurostar conectam Paris com cidades na Bélgica e na Holanda, assim como com Londres, através do Canal da Mancha.

Na semana passada, França e Reino Unido se comprometeram a intensificar seus esforços para impedir a chegada irregular de migrantes ao solo britânico. A maioria atravessa o Canal da Mancha a bordo de pequenas embarcações.