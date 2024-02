Elon Musk já prestou dois depoimentos à Justiça Federal dos Estados Unidos - AFP

Publicado 12/02/2024 18:31

Washington - A juíza federal do distrito Norte da Califórnia (EUA), Laurel Beeler, determinou que Elon Musk, CEO da Tesla e da rede social X, antigo Twitter, testemunhe novamente na investigação da Securities and Exchange Commission (SEC, o órgão regulador do mercado de valores mobiliários dos EUA) sobre a compra do Twitter.

A SEC apura se Musk cometeu fraude civil ao não divulgar seus planos quando comprou as ações do antigo Twitter entre janeiro e abril de 2022. O primeiro depoimento foi concedido em julho de 2022, mas o órgão tem solicitado depoimentos adicionais desde que recebeu "milhares de novos documentos" sobre o caso.

Musk já testemunhou uma segunda vez sobre o assunto, mas não compareceu à terceira sessão. Ele diz que os pedidos da SEC são "irracionais ".