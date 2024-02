Influenciadores podem ganhar muito dinheiro na internet - Reprodução

Influenciadores podem ganhar muito dinheiro na internetReprodução

Publicado 14/02/2024 11:23

A maioria dos influenciadores nas plataformas digitais esconde dos seus seguidores o uso de publicidade nos seus conteúdos, aponta um estudo divulgado nesta quarta-feira (14) pela Comissão Europeia, que analisa opções para garantir que a regulamentação seja respeitada.

Segundo o estudo, praticamente todos (97%) os influenciadores analisados utilizavam publicidade em seus conteúdos, mas apenas 20% a admitiam de forma sistemática. Ao mesmo tempo, 78% dos influenciadores analisados exerciam atividade comercial, mas apenas 36% deles estão registrados para tal.

Embora 40% dos influenciadores tenham promovido os seus próprios produtos, serviços ou marcas, 60% deles não revelaram a publicidade de forma consistente ou não a revelaram em nenhum momento, aponta o estudo.

As pesquisas foram realizadas nas plataformas Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X (antigo Twitter), Snapchat e Twich.

No total, o estudo analisou mensagens de 576 influenciadores de 22 países da UE, além da Islândia e da Noruega, para verificar o grau de respeito pelas normas legais vigentes.

Como resultado deste estudo, foi identificado um grupo de 358 influenciadores, que serão contatados pelas autoridades nacionais onde operam para que cumpram a regulamentação de cada país.

Em um comunicado, o comissário europeu para a Justiça, Didier Reynders, observou que atualmente "a maioria dos influenciadores obtém dinheiro com as suas publicações. No entanto, nossas descobertas mostram que nem sempre o revelam a seus seguidores".

Estas pessoas, acrescentou o comissário, "têm uma influência considerável sobre os seus seguidores, muitos dos quais são menores de idade. Peço que sejam muito mais transparentes com o seu público".