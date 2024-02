Presidente do Paraguai, Santiago Peña - AFP

Publicado 14/02/2024 19:05

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quarta-feira (14), após reunião em Buenos Aires com o colega argentino, Javier Milei, que, se trabalharem juntos, serão "invencíveis".

"Trabalhando juntos, somos invencíveis", diz em vídeo publicado no X Peña, primeiro presidente recebido por Milei desde a sua posse, em 10 de dezembro.

De acordo com o paraguaio, o objetivo da reunião foi discutir os laços bilaterais em relação a questões energéticas e fronteiriças, bem como a agenda de trabalho conjunta em nível regional e no âmbito da presidência temporária do Paraguai no Mercosul.

A reunião ocorre uma semana depois que a ambiciosa "Lei Ônibus" proposta pelo governo, foi retirada do Congresso por ordem de Milei, devido à ausência de apoio legislativo para a votação de cada um de seus artigos. Milei chamou, então, dezenas de deputados de "traidores".

Em entrevista a TV na última segunda-feira, Peña recomendou que Milei tentasse "obter um consenso político". "Além das boas intenções que um Poder Executivo possa ter, sem o apoio da classe política representada no Parlamento é muito difícil" realizar reformas, disse.

A visita ocorre depois que o chefe de Estado argentino retornou de uma viagem a Israel e à Itália, durante a qual visitou o Muro das Lamentações, em Jerusalém, participou da consagração do primeiro santo argentino, em Roma, e teve uma reunião com o Papa Francisco e outra com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.