As autoridades da Califórnia afirmam que, por enquanto, não há risco de o imóvel desabar - NBC/Reprodução

Publicado 15/02/2024 11:59

Um enorme deslizamento de terra em uma encosta deixou uma mansão no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, à beira de um precipício na semana passada. Embora as imagens da construção na ponta do penhasco pareçam assustadoras, as autoridades determinaram que a casa e duas residências vizinhas não estão em perigo imediato.

O deslizamento ocorreu na cidade de Dana Point depois de tempestades consecutivas que também causaram diversos fluxos de lama e detritos pela região. A vegetação da encosta que beirava a casa foi arrastada com as chuvas. Nas imagens, após o deslizamento, é possível ver um amontoado de rochas na praia, logo abaixo do penhasco.

O inspetor de engenharia da cidade analisou a estrutura da casa e um engenheiro geotécnico observou o local do deslizamento, disse a prefeitura da cidade em um comunicado na quarta-feira, 14. "Nesse momento, a cidade julgou que nenhuma ação adicional é necessária e, com muita cautela, recomendou o dono da propriedade que contratasse uma avaliação de engenharia profissional da propriedade", disse a nota.

Os moradores das casas da encosta não precisaram deixar suas residências, de acordo com o Los Angeles Times. "A casa está bem, não está ameaçada e não será marcada como perigosa", disse o dono, Lewis Bruggeman, para a KCAL-TV.

A residência, agora "sobre o mar", tem 900 metros quadrados e é estimada em US$ 16 milhões (quase R$ 80 milhões), de acordo com o LA Times.

A previsão para o Sul da Califórnia nos próximos dias contém mais chuva, que deverá chegar na noite de domingo (18) e possivelmente durará até a próxima quarta-feira.