Homem morre após surtar e tentar abrir porta em voo com ministros de Lula - AFP

Publicado 15/02/2024 23:00 | Atualizado 16/02/2024 08:40

São Paulo - Um homem morreu durante um voo que levava os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Etiópia. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15) e o falecimento foi confirmado pela Ethiopian Airlines, companhia responsável pela viagem. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo a empresa, o homem, que não teve a identidade revelada, passou mal, gritou e tentou abrir a porta da aeronave durante o voo. Após ser contido, ele teria tido uma convulsão e veio a óbito. O incidente aconteceu durante metade do trajeto, que tem duração total de dez horas.Estavam a bordo da aeronave os ministros da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho; dos Direitos Humanos, Silvio Almeida; da Igualdade Racial, Anielle Franco; e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Dias compartilhou um registro dos ministros reunidos já no país, mas sem citar o ocorrido. Os integrantes do governo acompanham Lula, que está viajando pelo continente africano . Confira: