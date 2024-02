Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov - Reprodução

Publicado 19/02/2024 08:43

A investigação sobre a morte Alexei Navalny "segue em curso" e não chegou a nenhuma conclusão "até o momento", anunciou nesta segunda-feira (19) o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao mesmo tempo que os parentes do opositor russo exigem que o corpo seja entregue."Nestas circunstâncias, diante da falta de informação, acreditamos que é absolutamente inaceitável fazer declarações tão odiosas", acrescentou, depois que as potências ocidentais e pessoas próximas a Navalny acusaram o regime russo de responsabilidade pela morte.

Sinais de hematomas e convulsões

O corpo do opositor russo Alexei Navalny, que morreu na última sexta-feira, 16, tem sinais de hematomas e convulsões , segundo informações do jornal russo Novaya Gazeta Europa, especializado em jornalismo investigativo e criticado pelo regime do presidente da Rússia, Vladimir Putin.O jornal afirma que conversou com um funcionário de uma ambulância em Salekhard, cidade próxima à prisão em que Navalny morreu no Ártico russo. Segundo o funcionário, o corpo médico afirmou que percebeu a presença de hematomas no corpo de Navalny e o paramédico entrevistado pelo jornal apontou que este tipo de lesão ocorre por conta de convulsões.O periódico também afirma que existem sinais indicando que os médicos da prisão tentaram ressuscitar Navalny, mas que ele provavelmente morreu de parada cardíaca.