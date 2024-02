Yulia Navalnaia, viúva de Alexei Navalni, participa de encontro com chanceleres europeus - YVES HERMAN / AFP

Publicado 19/02/2024 17:12

A viúva de Alexei Navalni disse nesta segunda-feira, 19, que continuaria o trabalho do marido em se opor ao governo autoritário do presidente Vladimir Putin, apresentando-se pela primeira vez como uma força política e apelando aos seus seguidores para se unirem ao seu lado.

A morte súbita de Navalni na prisão, anunciada pelas autoridades russas na sexta-feira, 16, deixou um vácuo na oposição russa. Os seus apoiadores questionavam-se se a sua esposa, Yulia Navalnaia - que durante muito tempo evitou os holofotes - poderia intervir para preencher o vazio, uma medida repleta de dificuldades.

Em vídeo divulgado esta segunda, Navalnaia, 47, sinalizou que sim. Ela disse que estava aparecendo pela primeira vez no canal do marido no YouTube para dizer aos seus seguidores que a coisa mais importante que eles poderiam fazer para honrar seu legado era "lutar mais desesperada e furiosamente do que antes".

"Vou continuar o trabalho de Alexei Navalni e continuar a lutar pelo nosso país", disse Navalnaia. "Peço que você fique ao meu lado, para compartilhar não apenas o luto e a dor sem fim que nos envolveu e não nos deixa ir. Peço-lhe que partilhe a minha raiva - raiva e ódio por aqueles que ousaram destruir o nosso futuro."

O vídeo de quase nove minutos, que mostrava Navalnaia sentada com as mãos cruzadas sobre uma superfície de mármore, foi elaborado como uma espécie de introdução a uma nova líder do enfraquecido movimento pró-democracia contra Putin. Há muito atormentado por brigas internas e egos concorrentes, o movimento se enfraqueceu sob uma repressão na Rússia que deixou seus líderes mais proeminentes exilados, presos ou mortos.

Navalnaia frequentemente resistia às sugestões de entrar na política, dizendo à revista alemã Der Spiegel no ano passado: "não acho que essa seja uma ideia com a qual eu queira brincar".

Nesta segunda, no entanto, ela apresentou um rosto diferente ao tentar mobilizar os seguidores de seu marido, sugerindo que não tinha outra escolha. "Eu sei que parece impossível fazer mais, mas temos que nos unir em um pulso forte e golpear com ele esse regime enlouquecido, Putin, seus amigos e seus bandidos fardados, esses ladrões e assassinos que têm prejudicado nosso país", disse.

Os riscos que a esposa de Navalni enfrenta ao tentar assumir o lugar do marido de fora da Rússia são significativos. O governo russo desfez a Fundação Anticorrupção de Navalni no país em 2021, declarando-a uma organização extremista e forçando os principais investigadores do grupo a fugir para o exílio, onde continuam a trabalhar e tentam alcançar o público russo. Cooperar com a organização de dentro da Rússia foi equiparado a auxiliar o terrorismo, limitando sua capacidade de recrutar membros jovens e engajados que eletrizaram os esforços passados da fundação.

Acusou Putin

A causa da morte do ativista permanece um mistério, mas sua família e equipe acusam Putin de matá-lo por meio de uma brutal prisão. "Matando Alexei, Putin matou metade de mim, metade do meu coração e metade da minha alma", disse a Navalnaia. "Mas eu tenho outra metade e ela está me dizendo que não tenho o direito de desistir."

Ela ecoou as declarações do presidente dos EUA, Joe Biden, feitas na semana passada culpando Putin pela morte de seu marido e sugeriu que a equipe dele estava investigando as circunstâncias. "Vamos dar nomes e mostrar rostos", disse ela.

A viúva de Navalni reuniu-se nesta segunda com ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e outras autoridades. O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que o bloco estava ponderando sanções contra a Rússia.

Segundo ele, a responsabilidade pela morte de Navalni é "do próprio Putin, mas podemos ir até a estrutura institucional do sistema penitenciário na Rússia", para impor congelamento de bens e proibições de viagens.

A mensagem da viúva veio enquanto a família e a equipe de Navalni continua a exigir acesso ao corpo. A porta-voz Kira Yarmish, disse nesta segunda que as autoridades informaram à mãe dele que a investigação sobre a morte "foi prorrogada" por um período incerto - e impediram que ela visse o corpo do filho.

"Um dos advogados foi literalmente expulso" do necrotério no Ártico, onde se acredita que o corpo de Navalni esteja, disse Yarmish em uma postagem na plataforma de mídia social X (antigo Twitter). Ela acrescentou em outra postagem: "Eles mentem, ganham tempo para si mesmos e nem disfarçam."

Investigadores russos iniciaram uma investigação sobre as causas da morte de Navalni pouco depois de ser relatada, uma medida processual que lhes permite manter o corpo por mais tempo que o normal.

Ivan Zhdanov, o chefe da Fundação Anticorrupção de Navalni, disse que o atraso significava que os oficiais russos estavam "apagando as impressões de seu crime."

"Eles estão esperando a onda de ódio e raiva contra eles acalmar", disse Zhdanov em uma postagem no Telegram, o aplicativo de mensagens.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, rejeitou qualquer sugestão de impropriedade, dizendo que a investigação sobre a morte de continuava "de acordo com a lei russa."

Mais de 50.000 pessoas assinaram uma petição aos investigadores russos exigindo a liberação do corpo de Navalni, uma campanha iniciada pelo grupo de direitos humanos com sede na Rússia OVD-Info.

Pessoas enlutadas têm levado flores a memoriais improvisados em toda a Rússia, prestando homenagem a Navalni com um ato de luto que também serviu como forma de protesto em um país onde até a dissidência mais branda pode arriscar detenção.

As autoridades russas tentaram reduzir a escala do luto público. As flores foram rapidamente removidas dos memoriais e a polícia deteve centenas de pessoas.