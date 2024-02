Investigador militar inspeciona os danos no local do recente bombardeio - AFP

Publicado 20/02/2024 13:16

Um bombardeio russo contra a região ucraniana de Sumy, uma área do nordeste do país na fronteira com a Rússia, matou pelo menos cinco civis, informou o comando norte do Exército ucraniano nesta terça-feira (20).

"Segundo as informações preliminares, cinco civis morreram e uma casa particular foi atingida na localidade de Nova Sloboda, a 10 quilômetros da fronteira russa", afirmou no Telegram o comando operacional ucraniano para o norte do país.

A ação aconteceu no momento em que a Rússia intensifica seus ataques em vários pontos do leste e sul da Ucrânia, e depois de assumir o controle da cidade industrial de Avdiivka após quatro meses de combates intensos.

Algumas horas antes, as autoridades municipais informaram algumas sobre ataques russos em Nova Sloboda.

"Um drone com explosivos atingiu uma casa em que estavam cinco civis. A casa foi destruída e um incêndio foi declarado", afirmou o conselho municipal no Facebook. "Os escombros estão sendo retirados e as operações de busca prosseguem", acrescentou.

A região de Sumy, que foi parcialmente ocupada no início da invasão russa há dois anos, é alvo frequente de ataques russos.