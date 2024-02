Prédio de uma fábrica de roupas destruído após ataque de drone em Odesa - AFP

Publicado 23/02/2024 08:41

Um ataque russo com drones e mísseis provocou pelo menos três mortes na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, informou a polícia ucraniana nesta sexta-feira (23).

"As tropas russas atacaram Odessa mais uma vez com drones e mísseis", anunciou a polícia no Telegram. "Três pessoas morreram no bombardeio", acrescenta a nota. O ataque também provocou um incêndio em uma infraestrutura civil que já foi controlado, segundo a polícia.

Na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, o governador Sergiy Lisak citou uma "noite de terror", com socorristas procurando pessoas "entre os escombros de um edifício gravemente atingido e com apartamentos completamente destruídos".

O Estado-Maior ucraniano relatou ataques noturnos com drones e mísseis russos e afirmou que suas defesas neutralizaram 23 aeronaves não tripuladas.

As forças de Kiev estão em uma situação "extremamente difícil" no front, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, após o fracasso da contraofensiva do ano passado e devido à falta de munições.

Na semana passada, as forças de Kiev se retiraram da localidade de Avdiivka na frente leste, após meses de combates violentos. Na quinta-feira, 22, o Exército russo reivindicou a conquista da localidade de Pobeda, também no leste.