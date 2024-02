Estados Unidos e União Europeia pretendem anunciar medidas contra Rússia - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 23/02/2024 12:46 | Atualizado 23/02/2024 12:46

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) preparam novas sanções contra a Rússia, na véspera do aniversário de dois anos da invasão na Ucrânia e em retaliação pela morte na semana passada de um crítico do Kremlin, Alexei Navalny, que estava sob custódia em uma colônia penal russa no Ártico.

O Tesouro americano planeja impor nesta sexta-feira (23) mais de 500 novas sanções contra a Rússia e sua máquina de guerra, no maior conjunto único de punições desde a invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Elas ocorrem após uma série de novas prisões e acusações anunciadas pelo Departamento de Justiça, na quinta-feira, 22, contra empresários russos, entre eles o chefe do segundo maior banco da Rússia, em cinco casos federais separados.

Já a União Europeia anunciou nesta sexta-feira que imporá sanções contra várias companhias estrangeiras, com a alegação de que elas exportavam bens com uso duplo, que poderiam ser utilizados na guerra contra a Ucrânia. O bloco também tem como alvo funcionários russos, entre eles membros do Judiciário, políticos locais e responsáveis pela deportação ilegal e reeducação militar de crianças ucranianas.