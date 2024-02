Bombeiros realizaram buscas dentro do edifício - Jose Jordan/AFP

Publicado 24/02/2024 09:15





"A inspeção da manhã da brigada científica da Polícia Nacional teve como resultado a localização de um novo corpo", informou a Delegação do Governo de Valência na rede social X. "Após a identificação, o número total de corpos encontrados dentro do edifício sobe para 10", acrescenta a nota.



Depois do grande incêndio que destruiu por completo o edifício do bairro de Campanar, na cidade do leste da Espanha, as autoridades anunciaram 14 desaparecidos, mas as informações deste sábado parecem reduzir o número para 10.



A delegada do Governo em Valência, Pilar Bernabé, afirmou à imprensa que as buscas prosseguirão, mas que com a localização do 10º corpo foram encontradas todas as pessoas das quais não havia notícias, e que agora devem começar as tarefas "complexas" de identificação.



Caso gerou comoção na Espanha Jose Jordan/AFP

Identificação



Os trabalhos de identificação "serão trabalhos complexos em que teremos que identificar com exames de DNA, e queremos que aconteçam com total garantia", explicou.



Os trabalhos de identificação "serão trabalhos complexos em que teremos que identificar com exames de DNA, e queremos que aconteçam com total garantia", explicou. Ela disse que não é possível estabelecer um prazo para a tarefa.

Bombeiros tiveram dificuldade para apagar as chamas Jose Jordan/AFP