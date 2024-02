Navalny era o principal opositor de Putin na Rússia - AFP

Publicado 26/02/2024 11:06

A equipe do opositor russo Alexei Navalny, que morreu em 16 de fevereiro em uma prisão na Rússia , afirmou nesta segunda-feira (26) que havia negociações muito avançadas com as autoridades para libertá-lo em uma troca de prisioneiros.