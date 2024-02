Joe Biden e Donald Trump - AFP

Joe Biden e Donald TrumpAFP

Publicado 28/02/2024 19:21

A maioria dos hispânicos nos Estados Unidos prefere o presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro, mas seu provável rival republicano, Donald Trump, está ganhando terreno entre esse eleitorado, segundo uma pesquisa da Universidade Internacional da Flórida (FIU) apresentada nesta quarta-feira (28).

O atual presidente tem 53,4% do apoio hispânico, em comparação com os 67% que tinha em 2020, enquanto Trump tem o respaldo de 33% dessa população, contra os 29% de quatro anos atrás.

A pesquisa anual, realizada pelo Fórum de Opinião Pública Latina, foi apresentada por um de seus autores, o professor Eduardo Gamarra, durante uma videoconferência.

Biden e Trump são rejeitados pela maioria dos entrevistados como candidatos.

À pergunta se deveriam concorrer às presidenciais, 44,7% opinam que o atual presidente democrata não deveria, contra 34,6% que acham que sim.

Quanto a Trump, 57,2% acreditam que ele não deveria participar das eleições, frente a 32,2% que apoiam sua candidatura.

Os hispânicos, tradicionalmente pró-democratas, representam um em cada cinco americanos que podem votar nas eleições de novembro. Sua importância é especialmente alta em estados disputados como Nevada ou Arizona.

Quanto ao que mais preocupa os entrevistados, a pesquisa indica que a inflação é o maior problema dos Estados Unidos para 19,8% deles, seguida pela economia (16,6%) e a imigração, especificamente a segurança na fronteira (7,5%).

A pesquisa foi realizada entre 18 de novembro e 3 de dezembro com uma amostra de 1.221 pessoas distribuídas entre os 22 estados do país com maior concentração de hispânicos. Os entrevistados responderam a uma série de perguntas por telefone, e o resultado tem margem de erro de ±2,80%.