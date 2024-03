Google - Unsplash

Publicado 29/02/2024 21:37 | Atualizado 29/02/2024 21:38

São Paulo - O Google enfrentou muitas críticas após o seu chatbot de inteligência artificial (IA), o Gemini, gerar imagens e textos historicamente e racialmente imprecisos. Nesta semana, o CEO da companhia, Sundar Pichai, emitiu comunicado interno no qual chama as respostas de "inaceitáveis". Segundo o site The Verge, que teve acesso ao documento, Pichai diz que as respostas do chatbot "ofenderam nossos usuários e mostraram viés", considerando essa conduta "completamente inaceitável".

Após a repercussão do caso, o Google interrompeu a capacidade do Gemini de gerar imagens. Entre os problemas identificados estavam representações racialmente diversas de soldados alemães da era nazista, fundadores dos EUA não brancos e até mesmo imprecisões na representação das raças dos próprios cofundadores do Google.