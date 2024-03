Javier Milei durante discurso no Congresso argentino na sexta-feira, 1° - Juan Mabromata / AFP

Publicado 02/03/2024 08:17

"Nossas convicções são inabaláveis, vamos ordenar as contas públicas com ou sem a ajuda do restante da liderança política", disse o presidente, ao garantir que, se o Congresso voltar a rejeitar suas reformas, ele usará "todos os recursos legais do poder executivo nacional" para implementá-las.

"Se estão buscando conflito, conflito terão", acrescentou.

"Quando encontramos um obstáculo, não vamos recuar, vamos continuar acelerando", disse o presidente entre aplausos.

Milei resumiu as medidas tomadas em seus 82 primeiros dias de governo, nos quais implementou ajustes fiscais draconianos. Além do aumento acelerado nos preços de alimentos e medicamentos, houve a retirada de subsídios nos serviços públicos, o que causou um ajuste abrupto nas tarifas. Por exemplo, em Buenos Aires, a passagem de transporte público aumentou 250% de um dia para o outro.

Aos argentinos, que sofrem com uma inflação de mais de 250% ao ano e uma taxa de pobreza que atinge mais de 50% da população, "peço paciência e confiança", disse o presidente.

"Ainda falta um tempo para que possamos ver os resultados do saneamento econômico e das reformas que estamos implementando", afirmou Milei. "Ainda não vimos todos os efeitos do desastre que herdamos, mas estamos convencidos de que estamos no caminho certo, porque pela primeira vez na história estamos atacando o problema pela raiz: o déficit fiscal, e não pelos seus sintomas".

Ele chamou isso de "Pacto de Maio" e propôs assiná-lo simbolicamente em Córdoba (norte) em 25 de maio, aniversário da revolução de 1810, que levou à independência da Argentina em 1816.

O discurso ocorreu em meio a um forte esquema de segurança, enquanto centenas de pessoas protestavam diante do Congresso em repúdio às medidas de ajuste.