Sharif, de 72 anos, já liderou o governo paquistanês entre abril de 2022 e agosto de 2023 - Arif Ali / AFP

Publicado 03/03/2024 09:51

Shehbaz Sharif foi eleito neste domingo (3) o primeiro-ministro do Paquistão pela Assembleia Nacional após as últimas eleições legislativas, cujo resultado foi rejeitado pelos apoiadores do ex-líder Imran Khan.

Sharif, de 72 anos, que já liderou um governo entre abril de 2022 e agosto de 2023, foi eleito com 201 votos e 92 contra, derrotando Omar Ayub Khan, o candidato apoiado pelo ex-primeiro-ministro Imran Khan.

As eleições de 8 de fevereiro foram manchadas por suspeitas de fraude e segundo Imran Khan, preso desde agosto, foram manipuladas por iniciativa do exército, muito poderoso no país, para impedir que o seu partido voltasse a governar.

Para voltar ao poder, Shehbaz Sharif e o seu partido, a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), tiveram que concluir um acordo de coalizão com o seu rival histórico, o Partido Popular do Paquistão (PPP) de Bilawal Bhutto Zardari, e vários outros pequenos partidos.

Em troca, o ex-presidente Asif Ali Zardari (2008-2013), marido da ex-primeira-ministra assassinada Benazir Bhutto e pai de Bilawal, foi nomeado pelo PPP como candidato presidencial conjunto.