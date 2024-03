Papa Francisco pediu pelo fim das agressões em Gaza - Andreas Solaro / AFP

Papa Francisco pediu pelo fim das agressões em GazaAndreas Solaro / AFP

Publicado 03/03/2024 10:58 | Atualizado 03/03/2024 11:00

O papa Francisco pediu, neste domingo (3), para garantir o "acesso seguro" à ajuda humanitária à Faixa de Gaza, onde persistem os bombardeios israelenses e a população palestina está à beira da fome.

"Carrego no meu coração todos os dias, com dor, o sofrimento da população na Palestina e em Israel devido às hostilidades em curso", disse o papa depois de rezar o Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Encorajo a continuação das negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região, para que todos os reféns [israelenses] sejam libertados e devolvidos às suas famílias, que os esperam com angústia, e que a população civil [de Gaza] possa ter acesso seguro à ajuda humanitária de que tanto necessita", acrescentou.

"Chega, por favor, parem", insistiu o pontífice argentino.