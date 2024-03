Biden afirma que Trump contestará resultado das eleições se perder - Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Biden afirma que Trump contestará resultado das eleições se perder Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 04/03/2024 21:30

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou em uma entrevista publicada nesta segunda-feira (4) que seu provável adversário nas eleições de novembro, Donald Trump, contestará o resultado se perder.

"Os perdedores [...] nunca são elegantes", disse Biden, citado em um perfil publicado na revista The New Yorker sobre o mandatário democrata de 81 anos.

"Simplesmente acredito que ele fará qualquer coisa para tentar ganhar. Se eu ganhar, e quando eu ganhar, acredito que ele contestará", acrescentou Biden na entrevista realizada em janeiro.

O ex-presidente Trump, de 77 anos, favorito para a indicação do Partido Republicano à candidatura presidencial, afirma, sem apresentar provas, que Biden não venceu as eleições de 2020.

Trump enfrenta acusações criminais federais por supostamente tentar alterar os resultados da votação de quatro anos atrás.

Na conversa com a The New Yorker, Biden defendeu sua decisão de concorrer à reeleição, apesar de as pesquisas mostrarem que os eleitores estão cada vez mais preocupados com sua idade.

"Se você achasse que está na melhor posição para derrotar alguém que, se ganhasse, mudaria a natureza dos Estados Unidos, o que faria?", disse Biden à revista.

Biden está atrás de Trump em uma série de pesquisas recentes e seus sucessos econômicos não estão sendo bem recebidos pelos eleitores. Nesse cenário, o presidente concentra os esforços em atacar o magnata, retratando-o como uma ameaça à democracia.

"Sou o único que o derrotou. E o derrotarei novamente", disse.