Biden definiu a eleição em novembro como 'o momento de defender a democracia' - Mandel Ngan/AFP

O presidente americano Joe Biden disse que a volta de Donald Trump à Casa Branca levaria ao "caos, divisão e escuridão". O democrata acumula vitórias nesta Superterça e deve enfrentar Trump mais uma vez na corrida à Casa Branca , em novembro.

"Os resultados desta noite deixam ao povo americano uma escolha clara", disse Biden, em nota reproduzida pela imprensa americana na noite desta terça-feira, 5. "Vamos continuar avançando ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram o seu mandato?"

O democrata citou dados econômicos, como taxas de desemprego e aumento dos salários ao elogiar o seu governo. E disse que "todo esse progresso estará em risco se Trump voltar à Casa Branca".

Biden seguiu dizendo Trump busca vingança pessoal e definiu a eleição em novembro como o momento de defender a democracia.

Sem disputas competitivas dentro do Partido Democrata, Biden tem vencido as primárias por ampla margem e avança para ter a nomeação confirmada, apesar dos votos em protesto, contra o apoio americano a Israel que trava uma guerra contra terroristas do Hamas na Faixa de Gaza.

Do lado do Partido Republicano, Donald Trump ampliou a vantagem contra sua principal rival Nikki Haley nesta terça-feira, quando foram realizadas prévias simultâneas em 15 partidos. É esperado que, a partir da próxima semana, ele conquiste o número de 1.215 delegados necessários para liquidar a disputa e também seja confirmado para a eleição presidencial, em novembro.