Kasparov é ferrenho opositor da campanha militar russa na Ucrânia - Odd Andersen / AFP

Publicado 06/03/2024 12:10 | Atualizado 06/03/2024 12:13

A Rússia incluiu o ex-campeão mundial de xadrez exilado nos Estados Unidos Garry Kasparov, muito crítico do presidente Vladimir Putin, na lista de pessoas declaradas "terroristas e extremistas", segundo uma nota do serviço de vigilância financeira russo consultada pela AFP nesta quarta-feira (6).



Nascido em 1963 no Azerbaijão, então parte da União Soviética, Kasparov foi um dos maiores jogadores de xadrez da história, antes de se tornar um feroz adversário de Putin. Em 2013, temendo ser processado, deixou a Rússia e agora vive nos Estados Unidos, de onde continua denunciando o governo russo e a sua campanha militar na Ucrânia.



Em 2022, o enxadrista foi designado "agente estrangeiro" na Rússia, rótulo usado contra opositores massivos, geralmente jornalistas e ativistas, que são submetidos a procedimentos administrativos tediosos na Rússia. A maioria dos outros opositores proeminentes da Rússia está presa.



Garry Kasparov é famoso por seu longo duelo na década de 1980 contra outra lenda do xadrez soviético, Anatoly Karpov. Karpov, por outro lado, foi eleito deputado pelo partido do presidente russo, a quem apoia publicamente.