Cafeteria norte-americana Starbucks AFP

Publicado 06/03/2024 18:20

O grupo Alshaya, com sede no Kuwait, anunciou, nesta quarta-feira (6), uma redução do quadro de funcionários da sua franquia da Starbucks no Oriente Médio, no contexto do conflito na Faixa de Gaza, que resultou em um boicote a marcas ocidentais.

Em comunicado enviado à AFP, a Alshaya atribui sua decisão a condições comerciais difíceis nos últimos seis meses. “Tomamos a triste e muito difícil decisão de reduzir o número de colegas em nossas lojas Starbucks na região”, informa, sem dar detalhes.

O movimento de boicote, iniciado por militantes pró-palestinos, tem como alvo grandes marcas ocidentais, como Starbucks e McDonald's, devido ao seu suposto apoio a Israel desde o começo do conflito.

As franquias negam a acusação. A rede McDonald's se comprometeu a contribuir financeiramente com os esforços de socorro em Gaza.