Javier Milei durante discurso no Congresso argentino na sexta-feira, 1°Juan Mabromata / AFP

Publicado 06/03/2024 16:19

Em carta ao presidente Javier Milei, 68 ganhadores do prêmio Nobel de diversas disciplinas manifestaram preocupação com os ajustes adotados por seu governo no setor da Ciência como parte do seu plano de economia, e pediram que ele restabeleça "os orçamentos sujeitos a restrições".



"Congelar os programas de pesquisa e reduzir o número de estudantes de doutorado e de jovens pesquisadores causará a destruição de um sistema que levou muitos anos para ser construído e que exigiria muitos mais para ser reconstruído", alertaram os cientistas em carta distribuída por Richard Roberts, Nobel de Medicina de 1993.

Assim que assumiu o cargo, o governo de ultradireita decidiu rebaixar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi transformado em uma secretaria.