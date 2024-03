Embaixadora dos Estados Unidos, Lynne Tracy - Reprodução: redes sociais

Embaixadora dos Estados Unidos, Lynne TracyReprodução: redes sociais

Publicado 07/03/2024 08:50

A Rússia convocou nesta quinta-feira a embaixadora dos Estados Unidos, Lynne Tracy, para denunciar o que Moscou considera "tentativas de interferência" de ONGs norte-americanas em questões internas, uma semana antes das eleições presidenciais.

Durante a reunião com a representante, "destacamos em particular que as tentativas de interferência nos assuntos internos da Rússia [...] serão reprimidas com veemência", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

O governo russo acusa três ONGs norte-americanas especializadas em Educação de "implementarem programas e projetos de orientação antirrussa com o apoio da embaixada" e de tentarem "contratar agentes de influência sob o pretexto de intercâmbios educacionais e culturais".

As três ONGs foram declaradas "indesejáveis" na Rússia, segundo o ministério. "Uma nota oficial foi entregue à embaixadora, com o pedido para que interrompa qualquer assistência às atividades destas ONGs", acusadas de "promover atitudes e valores alheios à sociedade russa", indicou a pasta.

Moscou também alertou Lynne Tracy que ela deve evitar qualquer "ação subversiva" e a "difusão de desinformação" antes das eleições presidenciais, que acontecerão de 15 a 17 de março e nas quais Vladimir Putin provavelmente será reeleito.

O presidente russo não tem uma oposição real no pleito. O Ministério das Relações Exteriores ameaçou expulsar os funcionários da embaixada norte-americana caso estejam "envolvidos em tais ações".