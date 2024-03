Bombardeio israelense atingiu alvos do Hezbollah no Líbano - Kawnat Haju/AFP

09/03/2024

Cinco pessoas, incluindo três combatentes do Hezbollah e uma mulher, morreram neste sábado (9), em um bombardeio israelense contra casa no sul do Líbano, informou a agência oficial Ani.

"O ataque contra uma casa na localidade de Kherbet Selm matou uma família de quatro pessoas", um casal, seus dois filhos e uma quinta pessoa, "e feriu outras nove", indicou a Ani, acrescentando que a mulher, deslocada com sua família da localidade fronteiriça de Blida, estava grávida.

O movimento pró-Irã Hezbollah anunciou que o pai e os dois filhos eram combatentes do grupo, "mortos como mártires".

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza em 7 de outubro, o sul do Líbano tem sido palco de trocas quase diárias de tiros entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Pelo menos 312 pessoas, na maioria combatentes do Hezbollah, e 53 civis foram mortos nessas trocas de agressões no Líbano, segundo um balanço da AFP.