Bitcoin ganhou fôlego após corte de juros pelo Fed e atingiu máxima

Publicado 11/03/2024 12:42

O bitcoin atingiu nesta segunda-feira (11) um novo recorde e ultrapassou os 72 mil dólares (358 mil reais na cotação atual) em um contexto de recuperação da demanda desta criptomoeda e com a perspectiva de o Federal Reserve reduzir as suas taxas de juros este ano.

O bitcoin atingiu 72.234 dólares enquanto os investidores estão atentos a um próximo evento do setor, que geralmente aumenta o preço dessa moeda virtual.

O recorde desta segunda-feira supera o da semana passada, quando a moeda ultrapassou o pico anterior de novembro de 2021, de 68.991 dólares (387,6 mil reais na cotação da época).

"O mercado de criptomoedas disparou 350% em relação ao seu mínimo de 2022 e mostra poucos sinais de estagnação", disse Fiona Cincotta, analista do City Index.

A recuperação foi auxiliada pelo anúncio das autoridades financeiras do Reino Unido de que permitirão a criação de títulos relacionados a criptomoedas.

No início deste ano, as autoridades do mercado de ações dos EUA autorizaram o primeiro fundo de investimento associado ao bitcoin, decisão que foi considerada uma etapa fundamental para a adoção das criptomoedas.

O produto, que no jargão da bolsa é conhecido como ETF (Exchange Traded Fund), é um fundo que reúne títulos associados ao universo bitcoin, e cujos resultados estão, portanto, ligados à evolução desta criptomoeda.

Isto permite que os investidores tentem lucrar com a criptomoeda sem comprá-la diretamente.