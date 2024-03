Brasileiro Marcus Santos é eleito deputado em Portugal - Reprodução

Publicado 11/03/2024 10:47

O brasileiro Marcus Santos foi eleito deputado da Assembleia da República pelo círculo eleitoral do Porto, na região norte do país, neste domingo (10). O político é filiado ao partido Chega, de extrema direita.

Marcus defende pautas direitistas e, inclusive, utiliza o tema: "Deus, Pátria, Família e Liberdade", que se assemelha ao discurso defendido pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL).

O político se identifica como um cristão, conservador, hétero e armamentista. Em sua publicação comemorando a vitória, o filho do ex-presidente: "Parabéns Marcus. Está a fazer história. Agora é fazer um bom trabalho e levantar Portugal".

Eleições em Portugal

A oposição de centro-direita de Portugal venceu as eleições legislativas deste domingo (10) por uma margem estreita, com a extrema direita duplicando seus votos, marcando uma guinada à direita do país após oito anos de governo socialista, de acordo com os resultados oficiais quase completos.



A Aliança Democrática (AD), de centro-direita, foi o partido mais votado com 29,52%. O partido liderado por Luís Montenegro, de 51 anos, terá 79 deputados dos 230 assentos legislativos em Portugal, segundo os números divulgados pelo Ministério do Interior.



O Partido Socialista, que em 2022 havia conquistado uma maioria absoluta, ficou em segundo lugar com 28,66% dos votos e 77 assentos. Restavam quatro assentos a serem atribuídos às circunscrições no exterior.



Enquanto isso, o partido Chega, de extrema direita e liderado por André Ventura, de 41 anos, mais do que dobrou seus votos, conquistando 18% dos votos, ante 7,2% nas eleições de janeiro de 2022.

Com informações da AFP.