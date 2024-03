Destroços de carro arrastado pela enchente - AFP

Publicado 11/03/2024 08:36 | Atualizado 11/03/2024 08:37

Inundações e deslizamentos que afetaram a Ilha de Sumatra, na Indonésia, deixaram pelo menos 26 mortos e 11 desaparecidos, informou nesta segunda-feira (11) o funcionário de uma agência de atenção a desastres.



"Onze pessoas estão desaparecidas, enquanto outras 26 foram encontradas mortas", declarou Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, em comunicado.

As chuvas torrenciais de quinta-feira provocaram o caos na província de Sumatra Ocidental, onde rios transbordaram e deslizamentos cobriram casas.



Os esforços de resgate foram dificultados pelo clima extremo e a falta de eletricidade, indicou Fajar Sukma, do órgão de emergências de Sumatra Ocidental. "Hoje continua chovendo e os socorristas realizam as tarefas de resgate no meio da chuva", indicou.



Advertiu que "é possível que o número de vítimas seja maior quando atualizarmos o informe". O desastre danificou centenas de casas, pontes, templos e outras instalações públicas.



A Indonésia é propensa a deslizamentos durante a temporada de chuvas e o problema se agravou com o desmatamento no arquipélago.