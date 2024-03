Más condições de tempo dificultaram as buscas - Gabriel Monnet/AFP

Publicado 11/03/2024 07:27 | Atualizado 11/03/2024 11:24

Cinco dos seis esquiadores desaparecidos desde sábado (9) nos Alpes Suíços foram encontrados mortos, anunciou nesta segunda-feira (11) a polícia do cantão de Valais, que continua as buscas pelo último.



As más condições complicaram a procura pelos esquiadores suíços, mas uma equipe de resgate conseguiu chegar à área, onde "encontraram os corpos de cinco das seis pessoas dadas como desaparecidas", disse um comunicado da polícia. De acordo com jornal britânico "The Guardian", das seis vítimas, cinco são da mesma família.

Buscas foram dificultadas pelas condições climáticas AFP

A região dos Alpes Suíços é considerada uma região muito atrativa do ponto de vista turístico, recebendo visitas de pessoas de todo o mundo.