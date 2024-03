Queda da aeronave é registrada por moradores da região - Reprodução

Publicado 12/03/2024 09:20 | Atualizado 12/03/2024 09:22

Um avião de transporte militar russo com 15 pessoas a bordo caiu nesta terça-feira (12) devido a um incêndio em um de seus motores na região de Ivanovo, ao nordeste de Moscou, informou o Ministério da Defesa, sem explicar se houve sobreviventes.



"Um avião de transporte militar Il-76 caiu na região de Ivanovo quando decolava", com oito tripulantes e sete passageiros, afirmou o ministério, citado pelas agências de notícias russas.



Os primeiros elementos da investigação indicam que o acidente aconteceu após um incêndio em um dos motores durante a decolagem, acrescentou o ministério. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a lateral da aeronave em chamas.

O exército tenta determinar as causas exatas, disseram as agências russas. Em vídeos publicados nas redes sociais, um avião é visto com uma das asas em chamas. Acidentes com aviões militares causados por problemas técnicos são relativamente comuns na Rússia.Mas o país também sofreu vários desastres aéreos relacionados à sua ofensiva contra a Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022.Neste momento, nenhum elemento indica que o acidente de terça-feira, ocorrido a centenas de quilômetros da fronteira com a Ucrânia, esteja relacionado à ofensiva russa.