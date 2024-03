Exercícios conjuntos coincidem com o aumento das tensões na região - AFP

Publicado 12/03/2024 11:45

Navios de guerra chineses e russos chegaram às águas territoriais iranianas para participar de exercícios militares com a República Islâmica, informou a agência de notícias estatal do Irã nesta terça-feira (12).

As manobras navais ocorrem em um contexto regional explosivo com a guerra em Gaza e os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no mar Vermelho.

"As unidades navais da China e da Rússia chegaram às águas territoriais do nosso país para participar de exercícios marítimos combinados", informou a agência oficial iraniana Irna.

Os exercícios, que buscam "manter conjuntamente a segurança marítima regional", terão início no Golfo de Omã na noite desta terça, informou a Irna, citando o porta-voz das manobras, o contra-almirante Mostafa Tajoddini.

O Ministério da Defesa chinês disse ter enviado um destróier, uma fragata e um navio de suprimentos para os exercícios.

A mídia estatal russa informou que um destacamento da frota do Pacífico, liderado pelo cruzador Varyag, chegou ao porto iraniano de Chabahar na segunda-feira.

"A parte prática dos exercícios acontecerá nas águas do Golfo de Omã, no mar Arábico", afirmaram as agências russas, citando o Ministério da Defesa.

"O principal objetivo das manobras é melhorar a segurança da atividade econômica marítima", acrescentaram.

Os três países, que compartilham a vontade de enfrentar o que consideram a hegemonia americana no cenário internacional, já realizaram manobras conjuntas na região em março.