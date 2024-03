Evereste atrai montanhistas de todo o mundo - AFP

Publicado 12/03/2024 12:32

O Nepal exige agora que os alpinistas do Everest levem localizadores GPS para facilitar a busca e o resgate em caso de acidente, e que se responsabilizem pela eliminação de seus excrementos com sacos biodegradáveis.

A última temporada de montanhismo foi uma das mais mortíferas já registradas, com 18 mortes na montanha de 8.849 metros, a mais alta do mundo, onde as autoridades querem melhorar a segurança.

Os rastreadores GPS, já utilizados por muitos alpinistas profissionais, ajudam a acompanhar o progresso em direção ao cume e também a garantir a segurança.

Para a temporada de escalada iniciada neste mês e que vai até maio, o Nepal exigirá localizadores potentes e mais compactos, fáceis de costurar em uma peça de roupa e que não necessitem de recarga para funcionar.

Os alpinistas também devem ser capazes de serem detectados mesmo sob 20 metros de neve.

"Os localizadores GPS são obrigatórios para os alpinistas este ano para que, em caso de acidente, sua localização possa ser identificada com precisão", disse nesta terça-feira (12) o diretor de montanhismo do departamento de turismo do Nepal, Rakesh Gurung.

A autoridade local também introduziu uma série de novas regulamentações para preservar o Everest, montanha sagrada para os sherpas, onde toneladas de resíduos são abandonadas a cada temporada.

A partir de agora, os alpinistas serão responsáveis pela eliminação de seus dejetos. Eles deverão carregar os mesmos sacos biodegradáveis utilizados na Antártida, cujo conteúdo químico ajuda a secar e solidificar os excrementos, eliminando também os maus odores.

Seus excrementos e dejetos representam um risco para a saúde, especialmente para os alpinistas que utilizam a neve derretida como água potável.

No acampamento base, os alpinistas utilizam banheiros com barris que recolhem os dejetos. Mas em altitudes elevadas, sob condições glaciais onde qualquer enterro é impossível, as fezes eram despejadas na superfície.

O Nepal abriga oito dos 14 cumes com mais de 8.000 metros de altitude, e recebe centenas de alpinistas a cada primavera, quando as temperaturas se tornam mais amenas e os ventos geralmente menos violentos.