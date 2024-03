Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinAFP

Publicado 13/03/2024 08:46 | Atualizado 13/03/2024 08:51

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira, 13, que a Rússia está pronta para usar armas nucleares em caso de ameaça à soberania e à independência do país.



Em entrevista a uma emissora estatal de televisão, o líder russo disse ter esperanças de que os Estados Unidos evitarão qualquer escalada que possa dar início a uma guerra nuclear, mas enfatizou que as forças do país estão prontas para um cenário desse tipo.



Perguntado se já considerou alguma vez usar armas nucleares na guerra da Ucrânia, Putin respondeu que não houve necessidade para tanto.



O líder russo também manifestou confiança de que Moscou vai atingir os objetivos estabelecidos na Ucrânia e manteve a porta aberta para um diálogo de paz, que dependeria de firmes garantias do Ocidente.