Exportação de petróleo e gás natural é uma grande fonte de receita para a RússiaReprodução/X

Publicado 13/03/2024 09:53

A Ucrânia lançou diversos ataques de drones contra a Rússia entre terça-feira (12) à noite e a manhã desta quarta-feira (13), danificando e provocando a interrupção na produção de refinarias de petróleo russas, segundo veículos da mídia local e internacional. Em declaração à imprensa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que os ataques são uma tentativa de interferir nas eleições presidenciais.

Segundo a Reuters, os ataques provocaram um incêndio na refinaria Riazan, uma das maiores do país e de propriedade da estatal Rosneft, localizada a 180 quilômetros de Moscou. O governador da região de Riazan confirmou o ataque e consequente incêndio por mensagem do Telegram, informando também que houve feridos.

Horas antes, um dos ataques atingiu a refinaria Norsi, operada pela Lukoil, a segunda maior companhia de petróleo da Rússia, na região de Níjni Novgorod. O ataque causou um incêndio que espalhou uma espessa fumaça preta, de acordo com as autoridades locais e imagens nas mídias sociais.

Outro drone atingiu regiões nos arredores da cidade de Kirishi, a sudoeste de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia e onde fica outra grande refinaria. Um quarto ataque atingiu tanques de armazenamento de petróleo em Oriol, uma região próxima à fronteira com a Ucrânia, segundo as autoridades.

De acordo com a Tass, o Ministério da Defesa da Rússia relatou a interceptação de 65 drones em pelo menos seis regiões diferentes. O governador de Voronej, Alexander Gusev, disse que mais de 40 dispositivos foram destruídos na região desde a noite passada.

Sistemas eletrônicos de defesa também evitaram na manhã desta quarta a aproximação de três drones da refinaria de Novoshajtinsk, na região Rostov do Don, a 20 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. No entanto, conforme a revista russa RBC, os dispositivos caíram dentro do território da empresa, paralisando as operações da maior refinaria do sul da Rússia. A Novoshajtinsk produz, em média, 5,6 milhões de toneladas de petróleo por ano.

Fonte de receita

A exportação de petróleo e de gás natural tem sido uma grande fonte de receita para a Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia, sendo inclusive alvo de sanções pelos EUA e aliados. Além do impacto sobre a economia, os ataques de drones ucranianos também podem afetar o suprimento de combustível para veículos militares. As refinarias são cruciais para o esforço de guerra da Rússia, pois tanques, navios e aviões precisam de produtos refinados, como gasolina, diesel e combustível de aviação.