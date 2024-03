Se for realizado, o voo será o terceiro teste completo do Starship - BRANDON BELL / AFP

Publicado 13/03/2024 18:22

A SpaceX está se preparando para fazer o terceiro teste de voo do Starship, super foguete da empresa de Elon Musk que deve ser usado para uma futura missão em Marte, de acordo com o bilionário. A empresa indicou que um lançamento pode acontecer nesta quinta-feira, 14, mas que o evento ainda depende de aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

Se for realizado, o voo será o terceiro teste completo do Starship desde o ano passado, quando começaram os lançamentos com todo o equipamento - o foguete e o propulsor chamado Super Heavy, com 33 motores.

Mesmo sem aprovação da FAA, o Starship já está montado e pronto para o processo de lançamento na base da empresa, em Boca Chica, no Texas. A estratégia já foi usada outras vezes por Musk para pressionar o órgão a liberar o voo.

O primeiro lançamento, feito em abril de 2023, acabou em explosão após a decolagem, antes da separação dos dois estágios do foguete. Já na segunda tentativa, as partes do foguete se separaram no ar, mas o primeiro estágio explodiu logo após a separação, ao invés de retornar intacto para a base.

Os dois lançamentos foram comemorados pela equipe da SpaceX, por gerar dados que podem ser usados para melhorar os foguetes seguintes, de acordo com a empresa.

Agora, o terceiro voo pode avançar ainda mais na evolução do foguete. O lançamento também será realizado a partir da base da empresa, em Boca Chica, no Texas, e a nave não terá tripulação nem carga no teste.