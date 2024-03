Militares atuaram contra membros do grupo islamita - Hassan Ali Elmi/AFP

Publicado 15/03/2024 08:46

O ataque do grupo islamista Al Shabab contra um hotel de Mogadíscio, capital da Somália, terminou nesta sexta-feira, após mais de 13 horas de cerco e "todos os criminosos foram mortos", anunciou a polícia.

"Todos os terroristas armados foram mortos e a situação voltou ao normal. As forças de segurança efetuam operações de controle e investigações", declarou o policial Abdirahim Yusuf à AFP.

O ataque, reivindicado pelo Al Shabab, um grupo islamista vinculado à Al-Qaeda, começou às 21h45 locais (15h45 de Brasília), depois que combatentes armados invadiram o hotel SYL.

As autoridades ainda não estabeleceram um balanço de vítimas. Testemunhas informaram que os autores do ataque atiraram indiscriminadamente. O estabelecimento fica ao lado de uma área ultraprotegida, Vila Somália, que abriga a sede da presidência e o gabinete do primeiro-ministro do país.

O hotel já foi alvo de vários ataques do grupo Al Shabab desde 2015. Na ação anterior, em 2019, morreram três civis e dois integrantes das forças de segurança.

O Al Shabab, que controlou a capital do país até 2011, lidera uma insurgência violenta contra o governo da Somália nos últimos 16 anos.

O grupo ainda tem forte presença em zonas rurais e executa ataques frequentes contra alvos políticos e civis, inclusive na capital.