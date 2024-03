Oh Yeong-su durante sua participação na série ’Round 6’ da Netflix - Divulgação / Netflix

Publicado 15/03/2024 08:34 | Atualizado 15/03/2024 08:59

O veterano ator sul-coreano Oh Yeong-su, de 79 anos, conhecido por seu papel na série da Netflix 'Round 6', foi considerado culpado de assédio sexual, informou um tribunal local nesta sexta-feira (15), em um caso que remonta a 2017.



O intérprete foi condenado a oito meses de prisão com suspensão condicional da pena por dois anos (sursis), informou o tribunal de Suwon à AFP. O tribunal também determinou que ele passasse 40 horas em um programa contra a violência sexual.



As lembranças e declarações da vítima são "coerentes" e não parecem "ter sido feitas sem tê-las vivenciado", disse o tribunal. O ator também foi acusado em 2022 de assediar sexualmente outra mulher, que não foi identificada, em duas ocasiões.

Casos de acusações de agressões sexuais não são incomouns no cinema da Coreia do Sul. Muitas figuras da indústria cinematográfica sul-coreana, como o falecido realizador de cinema Kim Ki-duk e o ator Cho Jae-hyun, enfrentaram denúncias nos últimos anos.

Round 6 e Globo de Ouro

"Round 6", uma série que imagina um mundo macabro no qual pessoas marginalizadas se enfrentam em jogos infantis tradicionais que se tornam mortais, virou o lançamento da série mais popular da Netflix, atraindo 111 milhões de seguidores em menos de quatro semanas após sua estreia em 2021.

Oh Yeong-su se tornou o primeiro sul-coreano a ganhar o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante de série, em 2022, por sua interpretação de um idoso na famosa série distópica, que conitnua sendo um dos programas mais populares da plataforma.