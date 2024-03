Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 18/03/2024 10:09

A Ucrânia informou nesta segunda-feira, 18, que derrubou 17 drones de combate de um total de 22 e sete mísseis lançados pela Rússia durante a noite, e observou que os bombardeios de Moscou se intensificaram na região fronteiriça de Sumy.

A Rússia disparou cinco mísseis S-300/S-400 na região de Kharkiv, no leste, dois mísseis de cruzeiro Kh-59 na área de Sumy, no nordeste, e 22 drones explosivos do tipo Shahed, informou o Exército ucraniano no Telegram.

No total, 17 drones foram derrubados em nove regiões, especialmente no centro e oeste do país, acrescentou.

Os bombardeios russos na região de Sumy, parcialmente ocupada no início da invasão, aumentaram nas últimas semanas.

"Nos últimos dias, o número de alertas aéreos aumentou de forma considerável na região de Sumy e chega a 40 alertas por dia, ou até mais", declararam as autoridades deste território no sábado.

Do outro lado da fronteira, na região russa de Belgorod, duas pessoas morreram na segunda-feira por um bombardeio ucraniano.

"Duas pessoas morreram por um bombardeio direto contra uma casa: um menino de 17 anos e um homem. Eles sucumbiram aos ferimentos antes da chegada dos serviços de emergência", disse o governador regional, Vyacheslav Gladkov.

Com estas duas vítimas mortais, há 13 mortes nesta região fronteiriça devido aos bombardeios de Kiev em uma semana, entre 12 e 17 de março.

Esses ataques ucranianos, em plena eleição presidencial russa, tinham o objetivo de mostrar que a Rússia não está segura no seu próprio território.