Década que terminou em 2023 também foi a mais quente desde o início das medições - Pixabay

Década que terminou em 2023 também foi a mais quente desde o início das mediçõesPixabay

Publicado 19/03/2024 12:08

A década que terminou em 2023 foi a mais quente desde que começaram os registros, as geleiras sofreram perdas recordes e houve um aumento sem precedentes do nível do mar, alertou a ONU nesta terça-feira (19).



Um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmou os dados preliminares que mostram que 2023 estabeleceu níveis de calor sem precedentes desde o início dos registros.



A mesma agência da ONU, com sede em Genebra, também observou que a década que terminou em 2023 foi a mais quente desde o início das medições.



Além disso, houve vários recordes de níveis de gases de efeito estufa, temperaturas da superfície, temperatura e aumento do nível do mar e derretimento das geleiras.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que este relatório mostra que o planeta "está à beira do abismo".



O ano de 2023 foi o mais quente dos 174 anos já registrados e a temperatura média global perto da superfície foi 1,45°C acima da média da era pré-industrial, de acordo com a OMM.



A secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, a argentina Celeste Saulo, indicou que o mundo nunca esteve tão perto, ainda que de forma temporária, do limite inferior de 1,5°C do Acordo de Paris de 2015 sobre a mudança climática.



"A mudança climática vai muito além das temperaturas. O que presenciamos em 2023, especialmente em relação ao aquecimento dos oceanos, ao derretimento das geleiras e à perda sem precedentes do gelo marinho da Antártica, é particularmente preocupante", disse Saulo.



Alerta vermelho

Para Saulo, "a crise climática é o desafio essencial que a humanidade enfrenta" e este relatório constitui um "alerta vermelho".



Um indicador que a OMM considerou especialmente preocupante para o final de 2023 é que 90% dos oceanos sofreram ondas de calor em algum momento do ano.



Da mesma forma, o conjunto global de geleiras de referência sofreu a maior perda de gelo registrada desde 1950, e a extensão do gelo marinho antártico foi a menor das medições.



Aumento do nível do mar

Outro fator preocupante é que o aquecimento contínuo dos oceanos, que dilata o volume de água, combinado ao derretimento das geleiras, levou em 2023 a um aumento do nível do mar recorde desde que os registros de satélite começaram, em 1993.



A OMM destacou que nos últimos dez anos a taxa de aumento do nível médio do mar em todo o mundo foi mais que o dobro da primeira década em que este indicador começou a ser medido.



A organização indicou que estas mudanças geram fenômenos climáticos extremos, como secas e enchentes, que têm graves repercussões para a população mundial e provocam deslocamentos populacionais, perda de biodiversidade e insegurança alimentar.



De acordo com o relatório da OMM, o número de pessoas que sofrem de insegurança alimentar aguda no mundo aumentou de 149 milhões antes da pandemia de covid-19 para 333 milhões de pessoas em 2023.



Em uma nota positiva, a agência da ONU observou que há "uma transição energética substancial em curso" e que no ano passado a capacidade de incorporar energias renováveis aumentou 50% em relação a 2022.



Para Guterres, ainda existe uma oportunidade de manter o aumento da temperatura do planeta a longo prazo abaixo do limite de 1,5ºC para "evitar o pior do caos climático". "Nós sabemos como fazer isso", disse ele.