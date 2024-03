Ônibus transportava estudantes da Universidade Kenyatta - Reprodução

Publicado 19/03/2024 10:47 | Atualizado 19/03/2024 12:09

Onze estudantes de uma universidade do Quênia morreram e outros 42 ficaram gravemente feridos em um acidente entre um ônibus e um caminhão no sudeste do país, na segunda-feira (18), informou a polícia.

A tragédia ocorreu pouco antes das 18h (12h no horário de Brasília) na localidade de Maungu, a 360 quilômetros de Nairóbi, na principal rodovia do país que liga a capital à segunda maior cidade, Mombaça, na costa queniana.

O ônibus que transportava estudantes da Universidade Kenyatta, que seguia em direção a Mombassa, "contornou uma fila de veículos e como chovia muito escorregou", diz um relatório policial consultado pela AFP.

Um caminhão de carga que chegava no sentido contrário conseguiu "evitar uma colisão frontal, mas bateu no lado esquerdo do ônibus", explicou.

"Como resultado do impacto, 10 estudantes morreram na hora" e outro morreu ao chegar ao hospital, disse a polícia, acrescentando que outros 42 ficaram "gravemente feridos" e quatro com ferimentos leves.

O ônibus transportava um total de 58 pessoas, sendo 55 estudantes, um técnico de laboratório e dois motoristas, segundo a polícia.